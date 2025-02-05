РЖД могут получить 15 млрд рублей субсидий на закупки поездов и локомотивов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем средств, которые Минпромторг может выделить на субсидирование закупки "Российскими железными дорогами" продукции российских ж/д-машиностроителей, составляет порядка 15 млрд рублей, сообщил глава министерства Антон Алиханов на заседании комиссии Госусовета по направлению "Промышленность"

"С Минтрансом мы ищем пути решения (проблемы - ИФ) существенного снижения заказов РЖД на этот год на тяговый и подвижной железнодорожный состав", - сказал он, отметив, что на этапе обсуждения сокращения инвестпрограммы РЖД в конце прошлого года приводились оценки, согласно которым закупка электропоездов должна сократиться в 2 раза, локомотивов - более чем в 2 раза.

"К сожалению, за исключением резервов Минпромторга в 15 млрд рублей, дополнительного финансового плеча мы найти не смогли. Уровень закредитованности РЖД такой, что они не могли взять на себя никакого долга, и нам приходится, по сути, направлять эти средства на чистую капитализацию РЖД", - рассказал Алиханов.

"Мы очень надеемся, что это ситуацию нам позволит удержать, не приведет к существенным сокращениям на заводах, потому что потом этих людей уже не будет, тяжело будет вовлечь в работу", - добавил глава Минпромторга.

В январе глава "Трансмашхолдинга", основного поставщика подвижного состава для РЖД, Кирилл Липа говорил, что согласованный объем субсидии на закупку оборудования у ТМХ составляет 10 млрд рублей. "Она (субсидия - ИФ) разделена на две части. Одна часть - это средства, которые будут направлены на "Демиховский машиностроительный завод" (ДМЗ, выпускает электропоезда постоянного и переменного тока, комплектующие для ж/д техники и занимается ремонтом подвижного состава - ИФ). Это поставка электропоездов. Вторая часть - закупка электровозов на Новочеркасском заводе ("Новочеркасский электровозостроительный завод" - ИФ)", - пояснял он.

В конце декабря совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2025 год в объеме 890,9 млрд рублей. Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, фактическое ее исполнение по итогам года пока не озвучено. По данным газеты "Коммерсантъ", оно оценивается в 1,49 трлн рублей.

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.