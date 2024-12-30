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Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется около $74,3 за баррель

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются в понедельник при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $74,30 за баррель, что на $0,13 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,91 (1,2%), до $74,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,07 (0,1%), до $70,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,98 (1,4%), до $70,60 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Уверенность трейдеров в том, что в 2025 году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, растет. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, отмечают эксперты.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возврата в Белый дом 20 января.

"Направление политики Трампа в ходе его второго срока на посту президента станет самой важной темой для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе, слова которого приводит Bloomberg.

Brent WTI ОПЕК+ Дональд Трамп
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