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Рубль утром укрепляется в паре с юанем, корректируясь после снижения 28 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль укрепляется в рамках коррекции после снижения в рабочую субботу, 28 декабря.

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 4 коп. - до 13,6335 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 20,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля в начале торгов 30 декабря связан как со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках, так и с желанием ряда участников рынка прикрыть "короткие" позиции по рублю после заметного снижения нацвалюты в субботу.

Цены на нефть слабо меняются в понедельник утром при низкой активности торгов. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $74,1 за баррель, что всего на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,2%, до $74,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени также на 7 центов, до $70,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $70,60 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей. Инвесторы также ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января. "Направление политики Трампа в ходе его второго срока на посту президента станет самой важной темой для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе, слова которого приводит Bloomberg.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов. Японский индекс Nikkei 225 теряет 1% в ходе торгов. Китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,4% в ходе торгов. Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек.

рубль юань Московская биржа
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