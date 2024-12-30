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РФ в 2024 году обновила рекорд по сбору риса, урожай превысил 1,2 млн т

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году собрала более 1,2 млн тонн риса, обновив предыдущий рекорд, сообщает Минсельхоз.

Урожай на 17% превысил показатель 2023 года.

Согласно сообщению, площадь посевов риса в РФ составляют порядка 207 тыс. га. Почти две трети производства приходится на Краснодарский край, который в 2024 году собрал 829 тыс. тонн риса. Рис также выращивается в Дагестане, Ростовской области, Чеченской республике и Приморском крае.

"К 2030 году планируется выйти на сбор риса до 2 млн тонн, что позволит не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и создать хороший экспортный потенциал", - говорится в сообщении.

По словам председателя совета Национального рисового союза Игоря Лобача, рекордный урожай риса в 2024 году позволил сохранить оптовые цены рисовой крупы на уровне 2022 года. При этом в течение пяти лет российские рисоводы намерены увеличить площади до 275 тыс. га, преимущественно в Астраханской области и Приморском крае, и повысить урожайность на 10 ц/га, отметил он.

По данным Росстата, урожайность риса в РФ в 2024 году выросла до 61,1 ц/га с 57,8 ц/га годом ранее.

Минсельхоз РФ
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