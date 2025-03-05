Новак сообщил об обсуждении стимулов для производства риса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает меры по стимулированию производства риса, механизмы поддержки рыбной отрасли.

"Прорабатываем меры по стимулированию производства риса за счет открытия высокорентабельных экспортных рынков", - сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с правительством.

Сейчас до 30 июня 2025 года действует запрет на экспорт риса. Россия впервые ограничила поставки за рубеж 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в России), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тысячи тонн. Запрет продлевался каждые полгода.

По данным Росстата, в 2024 году сбор риса составил 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее. Минсельхоз нацеливает аграриев на увеличение производства до 2 млн тонн.

Новак также сообщил, что правительство прорабатывает механизмы поддержки рыбной отрасли. "Здесь совместно работаем с Минсельхозом, держим руку на пульсе", - сказал он.

По словам вице-премьера, в сельском хозяйстве главными рисками являются рост себестоимости на фоне низкой рентабельности. "Реализуем ряд мер по поддержке операционной и инвестиционной деятельности. Одна из них - льготное кредитование. Дополнительно в преддверии весенней кампании на льготные кредиты выделено 42,1 млрд рублей, в том числе 34,1 млрд - на краткосрочные, - сказал он. - Это позволило в том числе начать закупки горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, семян для обеспечения посевных работ".