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Сбербанк подал иск к Euroclear на 10,5 млрд рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank о взыскании убытков на сумму 10,5 млрд рублей.

Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание на 5 февраля, говорится в материалах картотеки дел.

Суть претензий в карточке дела не изложена. В качестве третьего лица указан НРД, что является стандартной практикой в делах, связанных с санкционной блокировкой ценных бумаг европейскими депозитариями.

Это не первый иск Сбербанка к Euroclear, предыдущие были удовлетворены российскими судами.

Параллельно с иском в АС Москвы обратилось АО "Сбербанк КИБ" - в нем помимо Euroclear ответчиком выступает Clearstream Banking. Сумма иска пока не раскрыта.

Сбербанк Euroclear Bank
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