Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к европейским депозитариям Clearstream Banking и Euroclear Bank на 53,7 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел.

В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть претензий пока не раскрыта.

"Интерфакс" направил запрос в банк.

В Арбитражный суд Москвы также поступил иск от компании "Сбербанк КИБ" к JPMorgan Chase и его структурам, включая дочерний банк в России. Суть претензий и сумма требований пока не раскрыты.

Ранее Сбербанк уже подавал несколько исков к Euroclear, один из них - на 10,5 млрд рублей - поступил в суд в конце 2024 года.