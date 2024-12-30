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Нефть дорожает, цена Brent - $74,4 за баррель

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник при низкой активности торговли.

Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 по Москве увеличились на $0,23 (на 0,3%) - до $74,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к 15:32 по Москве подорожали на $0,32 (на 0,45%) и стоили $70,92 за баррель.

Внимание инвесторов смещается на перспективы 2025 года, отмечает Trading Economics.

Уверенность трейдеров в том, что в следующем году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, усиливается. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, полагают эксперты.

Опасения относительно слабых темпов роста экономики Китая, и соответственно, спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера будут оказывать дополнительное давление на цены.

Кроме того, инвесторы ждут, какие шаги предпримет избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января.

Между тем геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что оказывает определенную поддержку нефтяному рынку.

нефть Brent
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