Изменяется расчет цены на российскую Urals для нефтяных налогов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Поправки в Налоговый кодекс, предполагающие изменение методики определения цены на нефть Urals, используемой для расчета нефтяных налогов, вступают в силу с 1 января 2025 года.

Также вступает в силу закон о Таможенном тарифе, который уточняет правила применения экспортной пошлины на нефть, в случае если правительство РФ решит воспользоваться правом на ее введение.

Новый расчет цены на Urals

Новая методика расчета цены нефти для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) предполагает учет стоимости российской нефти в российских, а не зарубежных портах, и включение не только западных, но и восточных портов.

Раньше для исчисления НДПИ бралась котировка, публикуемая агентством Argus, российской нефти сорта Urals в портах Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, увеличенная на $2 за баррель (историческая средняя стоимость транспортировки до европейских портов, которые с декабря 2022 года закрыты для российской нефти).

Теперь котировка Urals для налогов будет определяться как средневзвешенная цена, определяемая как средняя величина котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженного на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.

Уточнение для экспортной пошлины на нефть

Поправки в закон о Таможенном тарифе уточняют правила применения экспортной пошлины на нефть, в случае если правительство РФ решит воспользоваться правом на ее введение.

Расчет экспортной пошлины на нефть больше не отражает динамику цен на европейских рынках нефти (Средиземноморье, Роттердам, Северное море), а в калькуляцию цены марки Urals включены дисконты при поставках в российские порты. По просьбе нефтяных компаний отдельно прописываются категории налогоплательщиков, которые не подпадут под действие экспортной пошлины, даже если правительство воспользуется своим правом на введение, это - новые месторождения нефти и плательщики НДД.

Экспортная пошлина на нефть была обнулена с 1 января 2024 года в рамках завершения налогового маневра. Пошлина обнулялась за счет корректирующих коэффициентов к максимальной ставке вывозной таможенной пошлины: в 2019 г. - 83,3%, в 2020 г. - 66,7%, в 2021 г. - 50%, в 2022 г. - 33,3%, в 2023 г. - 16,7%, в 2024 г. - 0% (это указано в пункте 4.1 статьи 3.1 закона о Таможенном тарифе).

Однако у правительства остается право временно вводить пошлину, если цена на нефть Urals вырастет более чем на 15% за три мониторинговых периода (три месяца). Пошлина начнет применяться при цене Urals выше $182,5 за тонну и будет рассчитываться как $29,2 за тонну плюс 45% от превышения этой цены (это право закреплено в п. 6.2 статьи 3.1 закона о Таможенном тарифе).

В пояснительной записке правительство отмечало, что законопроект носит технический характер, так как после завершения налогового маневра и обнуления экспортной пошлины на нефть для всех экспортеров, нефтяники продолжают обосновывать перед налоговиками применение нулевой пошлины на новые месторождения и НДД, в то время как в этом нет необходимости.

При этом нефтяные компании обратились в правительство и Госдуму с просьбой найти такой вариант, при котором из закона все же не будет убрано упоминание о льготах по экспортной пошлине для новых нефтяных месторождений и НДД, так как если правительство воспользуется правом пошлины ввести, то эти месторождения под них подпадут.

В итоге были учтены замечания нефтяников, и прописана норма о том, что в случае если правительство воспользуется правом на введение экспортной пошлины, то для новых морских месторождений нефти и месторождений, перешедших на НДД, будет применяться нулевая ставка экспортной пошлины.

Одновременно введен новый расчет экспортной пошлины на нефть, в случае если правительство воспользуется своим правом на ее введение. Введены зеркальные изменения, сделанные ранее для расчета Urals для налогов: убирается ориентировка на европейские рынки нефти (средиземноморский, роттердамский и Северное море, цена "North Sea Dated"), при этом в расчете цены Urals предлагается учитывать котировки в портах Приморска (Urals FOB Primorsk), Новороссийска (Urals Med Aframax FOB Novorossiysk) с дисконтом в 22% и в Козьмино (ESPO blend FOB Kozmino) с дисконтом в 78%.