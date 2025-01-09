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Минэкономразвития назвало цену Urals в декабре для расчета НДПИ - $63,44/баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за декабрь 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $63,44/баррель.

Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными ранее в четверг.

В апреле цена Urals, которая использовалась для расчета НДПИ, составила $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель, в июле - $74,01/баррель, в августе - $72,07/баррель, в сентябре - $63,57/баррель, в октябре - $64,72/барр, в ноябре - $63,48/баррель.

С января 2025 года методика расчета цены нефти для определения НДПИ поменяется. Согласно расчетам "Интерфакса", если бы уже в декабре применялась новая методика, то цена для расчета НДПИ составила бы $63,43 за баррель.

Urals Минэкономразвития НДПИ
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