Поиск

В Индии заявили о желании укрепить экономические связи с США при администрации Трампа

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Индия рассчитывает на укрепление экономических связей с Вашингтоном с началом работы администрации избранного президента США Дональда Трампа, заявил в пятницу индийский министр торговли Пиюш Гоял.

"Мы с нетерпением ожидаем очень углубленного и существенного взаимодействия с новой администрацией США", - приводят западные СМИ его слова.

Он напомнил об успехах в развитии двусторонних отношений, которые имели место при работе премьера Индии Нарендры Моди с администрациями президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа (в 2017 - 2021 годы) и Джо Байдена.

Торговый оборот между Индией и США превысил $118 млрд в 2023 - 2024 годы, причем торговый профицит Индии составил $32 млрд. Деловые круги в Индии полагают, что за два - три года торговый оборот можно нарастить еще на $50 млрд.

Однако, напоминает издание The Economic Times, Трамп ранее неоднократно критиковал Индию за ее торговую политику, называл страну "королевой тарифов" за высокие пошлины на американские товары. В минувшем декабре Трамп пообещал ввести ответные тарифы на товары из Индии.

Индия США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавия впервые получила газ по Трансбалканскому коридору из Болгарии

Молдавия покрывает дефицит электроэнергии за счет импорта из Румынии

Т-Банк присоединил Росбанк

В Приднестровье прекращена подача газа, тепла и горячей воды

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

Минимальная цена на сигареты повышена до 135 рублей за пачку

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

Центробанк РФ закрыл доступ "неквалам" к иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Центробанк РФ закрыл доступ "неквалам" к иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Изменился расчет цены на российскую Urals для нефтяных налогов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2079 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии138 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе118 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5646 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });