Индия в ноябре показала самую резкую динамику импорта СПГ среди крупнейших потребителей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Индия в ноябре 2024 года импортировала 2,047 млн тонн сжиженного природного газа, что на 12% больше, чем в ноябре 2023 года (1,824 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности страны.

Объем закупок сократился по завершении пикового летнего сезона и прихода более нейтральных температур воздуха. Результат ноября уже значительно уступает рекордному показателю жаркого июля отчетного года (2,784 млн тонн).

Тем не менее, Индия в очередной раз подтвердила статус одного из главных локомотивов роста спроса на СПГ в мире. Рост импорта в ноябре также показали Южная Корея (+8%), Тайвань (+9%), Таиланд (+3%). Сократили в ноябре импорт такие крупные центры потребления как Европа (-20%), Китай (-15%), Япония (-5%).

Средняя цена импорта в Индию сложилась в ноябре на уровне $438 за тысячу кубометров после $446 в октябре.

Крупнейшим поставщиком СПГ в Индию (49% всех поставок) в ноябре стал Катар (996 тыс. тонн, +6%), далее следуют США (506 тыс. тонн, +49%), Нигерия (197 тыс. тонн).

Прямых поставок СПГ из России в Индию в ноябре не было. Пришел один груз из Камеруна (с начала года - уже 10 партий, в этом году поставки идут практически каждый месяц). Из Камеруна в Индию поставляется газ в рамках своповой схемы внутри портфеля Gazprom Marketing & Trading (после конфискации у "Газпрома" Германией компания сменила название на SEFE), тогда как газ с "Ямала СПГ" направляется по другим адресатам.

За 11 месяцев 2024 года Индия нарастила импорт СПГ на 27% до 25,734 млн тонн.