Индексы США в начале торгов растут на 0,5-0,9%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в пятницу.

В 18:00 по Москве рынок ждет публикации декабрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing).

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, не предполагает изменения индикатора по сравнению с ноябрем. Аналитики в среднем ожидают, что он составит те же 48,4 пункта.

Акции H.B. Fuller Co. дорожают на 0,3% в начале торгов, хотя производитель клеев, покрытий и герметиков ухудшил прогноз скорректированной прибыли на 2024 финансовый год.

Бумаги Tesla растут в цене на 1,3%. Компания в четвертом квартале увеличила поставки примерно на 2,3% относительно того же периода прошлого года - до 495,57 тыс. электромобилей.

Конкурирующая Rivian нарастила поставки в минувшем квартале на 1,5% в годовом выражении - до 14,183 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали лишь 13 тыс. Ее рыночная стоимость взлетела на 10,6%.

Котировки акций оператора казино и отелей Las Vegas Sands повышаются на 1%, до $50,41 за штуку. Jefferies улучшил рекомендацию для них до "покупать" с "держать", прогнозную цену - до $69 с $60.

Капитализация сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel) уменьшается на 5% на новостях о блокировке президентом США Джо Байденом сделки на $14 млрд по ее покупке японской компанией Nippon Steel.

Рыночная стоимость производителей спиртных напитков Molson Coors Beverage Co. и Constellation Brands сокращается на 2,3% и 1,5% соответственно после публикации американскими властями данных о связи между употреблением алкоголя и возникновением онкологических заболеваний. По оценкам властей, среди причин рака, которые можно предотвратить, оно занимает третье место в стране после употребления табака и ожирения.

Dow Jones Industrial Average к 17:37 по Москве повысился на 0,49% и составил 42600,79 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,63% - до 5905,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,89% и составил 19451,51 пункта.