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Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel

Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel
Штаб-квартира Nippon Steel в Токио
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заблокировал сделку по покупке американской сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel) японской компанией Nippon Steel, пишет Financial Times.

Байден, выступавший против сделки и ранее, в пятницу предписал двум компаниям в срок до 30 дней "полностью и на постоянной основе отказаться от предлагаемой транзакции".

Президент указал на "заслуживающие доверия доказательства" того, что посредством сделки Nippon Steel "может совершить действия, угрожающие ослабить национальную безопасность Соединенных Штатов".

Условия покупки предполагали сохранение названия US Steel и ее головного офиса в Питтсбурге, где ее в 1901 году основали финансист Джон Пирпонт Морган и сталепромышленник Эндрю Карнеги. Nippon Steel также обещала вложить $2,7 млрд в старые заводы американской компании.

Акции US Steel дешевеют на 7,8% на предварительных торгах в пятницу.

США Джо Байден Nippon Steel US Steel
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