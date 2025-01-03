Турция в октябре восстановила импорт нефти до 2,2 млн тонн после спада поставок в сентябре

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Турция в октябре импортировала 2,18 млн тонн нефти, что на 29,3% больше, чем в сентябре, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

При этом показатель на 25,9% меньше объемов импорта за аналогичный месяц 2023 года.

Крупнейший экспортер - Россия - в октябре поставил в Турцию 914,7 тыс. тонн нефти, что на 17,1% больше, чем в сентябре, но на 16,9% меньше относительно аналогичного месяца прошлого года. Ирак в октябре экспортировал 494,4 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в сентябре, но в 1,75 раза меньше, чем в октябре-2023. Поставки из Казахстана составили 272,3 тыс. тонн, что на 28,8% больше, чем в сентябре, но вдвое меньше, чем в октябре-2023.

Поставки дизельного топлива в Турцию в октябре составили почти 1,3 млн тонн, что на 11,6% больше, чем в сентябре, и на 40,2% больше г/г.

Импорт дизтоплива из РФ составил почти 933,5 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем в сентябре, и на 30,5% больше, чем в октябре-2023. Индия в октябре экспортировал в Турцию 69 тыс. тонн дизтоплива, Египет - 45 тыс. тонн, Италия - 44 тыс. тонн.

Как сообщалось, Турция в 2023 году снизила импорт нефти на 6%, до 31 млн тонн. При этом в страну более чем на четверть выросли поставки нефтепродуктов - до 12,5 млн тонн.