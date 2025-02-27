Турция в 2024 году снизила импорт нефти на 4% при наращивании закупок дизтоплива

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Турция в 2024 году продолжила тренд снижения импорта нефти в пользу увеличения закупок продуктов ее переработки: поставки нефти в республику снизились на 4,4%, до 30,02 млн тонн, а дизельного топлива снова выросли - на 9,6%, до 13,67 млн тонн, сообщается в документах Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Пятерка крупнейших поставщиков нефти в Турцию за год не изменилась. Основным ее экспортером в страну остается Россия, которая поставила почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году, - 16,94 млн тонн.

При этом остальные крупные экспортеры нефти в страну сократили объемы поставок. Закупки у Ирака и Казахстана снизились в прошлом году вдвое, до 4,74 млн тонн и 2,95 млн тонн соответственно. Саудовская Аравия сократила поставки на 16,5%, до 1,6 млн тонн, Нигерия - на 14,4%, до 925 тыс. тонн.

В структуре импорта Турцией дизтоплива доминирующую роль по-прежнему занимает Россия, которая увеличила его отгрузки в 2024 году на 11,1%, до 11,35 млн тонн.

Вторым по величине поставщиком нефтепродуктов стала Индия - 571 тысяча тонн (+27,2% к 2023 году), третьим - Египет с результатом 475 тысяч тонн (рост в 1,9 раза). Израиль, который в 2023 году являлся вторым по величине поставщиком дизтоплива, в прошлом году экспортировал в республику всего 109 тысяч тонн. Поставки израильского дизтоплива продолжались до середины лета, после чего прекратились на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке.