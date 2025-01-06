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РФ в 2024 г. увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки до 83,5 млн т

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году экспортировала 83,5 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 4% больше, чем в 2023 году, сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито" на 15 декабря 2024 года.

Соответствующие материалы размещены в телеграм-канале ведомства.

Основными покупателями этой продукции были страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Наибольший рост закупок российской зерновой продукции отмечен со стороны Вьетнама, Нигерии, Марокко, Шри-Ланки и некоторых других стран. В прошлом году был возобновлен экспорт в Эфиопию, Джибути, Палестину, Сьерра- Леоне.

Согласно материалам ведомства, в прошлом году в число топ-5 покупателей российского зерна вошел Китай. Экспорт яровой пшеницы в эту страну вырос в два раза, ячменя - на 43%. Кроме того, Китай занял первое место по импорту российского овса, закупки которого выросли на 23%.

В прошлом году компетентные ведомства двух стран завершили многолетнюю работу по допуску на рынок Китая российских манной крупы и ржаной муки, говорится в сообщении.

зерно Россельхознадзор
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