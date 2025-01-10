"Агроэкспорт" отметил рост экспорта муки из России в 2024 году почти до $300 млн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году экспортировала пшеничной и пшенично-ржаной муки почти на $300 млн, что на 3% больше, чем в 2023 году. В натуральном выражении поставки выросли на 7%, сообщает центр "Агроэкспорт".

Крупнейшим покупателем российской муки стал Афганистан. По предварительным данным, на его рынок было поставлено муки на $80 млн, что в два раза больше, чем годом ранее. В топ-3 покупателей также вошли Китай и Туркмения. Кроме того, в 18 раз вырос экспорт муки в Иран, в 6 раз - в Монголию, в 1,9 раза - в Таиланд, в 1,6 раза - в Казахстан и Узбекистан.

По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году российский экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки может превысить $440 млн. Ключевыми направлениями поставок являются Китай и рынки стран ближнего зарубежья, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию. В числе перспективных направлений - ряд других стран Азии, государства Персидского залива и Африки.

Одним из крупных экспортеров муки является компания "Макфа". Как сообщил руководитель дивизиона стратегического развития по дальнему зарубежью АО "Макфа" Никита Иванцов, на которого ссылается "Агроэкспорт", за 11 месяцев 2024 года поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья выросли более чем в 1,5 раза.

"Увеличение экспорта российской муки в 2024 году обусловлено рядом факторов, среди которых ограничение предложения зерна и муки от некоторых крупных поставщиков, ослабление курса рубля и расширение географии поставок", - отметил он. На сегодняшний день мука "Макфы" экспортируется более чем в 30 стран, в основном - в b2c-сегмент.

Группа компаний "Прогресс Агро" начала экспорт продукции перемола в 2022 году и, по предварительным данным, по итогам 2024 года отгрузила за рубеж более 20 тысяч тонн пшеничной муки. "Рост составил порядка 100% по отношению к 2023 году, - сообщил гендиректор ООО "Прогресс Агро" Антон Уланов. - Существенно увеличились объемы по основным направлениям - СНГ и Афганистан. Прорывом года стали отгрузки в КНР. Из новых направлений хотелось бы отметить Палестину, Казахстан и Киргизию".

В 2025 году компания планирует сохранять позиции на традиционных рынках, а также развивать поставки в направлении Юго-Восточной Азии и Африки.