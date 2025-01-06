Нью-Йорк первым из городов США ввел сбор для борьбы с автомобильными пробками

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Нью-Йорк стал первым городом в США, начавшим взимать с автомобилистов сбор за въезд в перегруженные части города, пишет Financial Times.

Плата за проезд по южной части Манхэттена в часы пиковой транспортной нагрузки (с 5 до 21 в будние дни и с 9 до 21 в выходные) составит от $9 в день за легковой автомобиль, от $14,4 за небольшой грузовик и от $21,6 за более крупный транспорт.

В Департаменте транспорта Нью-Йорка ожидают, что введение сбора позволит примерно на 10% сократить число автомобилей, въезжающих в южный Манхэттен, а также привлечь $15 млрд на развитие общественного транспорта.

Городские власти планировали ввести плату за въезд на Манхэттен еще летом 2024 года, однако столкнулись с сопротивлением, в том числе со стороны штата Нью-Джерси, который пытался заблокировать решение Нью-Йорка через суд, добиваясь возмещения ущерба от потенциального усугубления транспортной и экологической ситуации с его стороны реки Гудзон.

Платформа мониторинга дорожного движения Inrix признала Нью-Йорк самым перегруженным городом мира в 2023 году. По оценкам Inrix, ежегодно автомобилисты проводят в среднем 101 час в нью-йоркских пробках, а ущерб от пробок для местной экономики составляет $9,1 млрд.