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Доллар падает на сообщениях СМИ о планируемых пошлинах Трампа

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Курс доллара начал резко снижаться к евро и фунту стерлингов днем в понедельник после сообщений в СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести лишь ограниченные пошлины на импорт.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), падает на 0,9%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,66%.

Евро на 15:25 по Москве стоит $1,0410 против $1,0309 на закрытие торгов в прошлую пятницу, теряет около 1%.

Фунт стерлингов также дешевеет примерно на 1% и торгуется на уровне $1,2541 по сравнению с $1,2423 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно японской иены составляет 157,1 иены против 157,3 иены в конце предыдущих торгов.

Как написала Washington Post со ссылкой на трех информированных источников, помощники Трампа разрабатывают схему введения пошлин на импорт в США, однако они будут касаться только отдельных товаров, имеющих особое значение для государственной и экономической безопасности.

Кроме того, в среду будет опубликован протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), а в пятницу - отчет о состоянии рынка труда США за прошлый месяц.

США Дональд Трамп доллар
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