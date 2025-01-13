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Goldman Sachs ждет падения курса евро ниже паритета в паре с долларом в течение 6 месяцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидают дальнейшего укрепления доллара США, отмечая устойчивость американской экономики, а также вероятность замедления темпов смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в случае повышения пошлин на импорт избранным президентом США Дональдом Трампом.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 7,4% за последние 12 месяцев.

Ожидания дальнейшего укрепления американской валюты усилились 10 января после публикации статданных, показавших, что рынок труда США остается сильным. Безработица в Штатах в декабре снизилась до 4,1% с ноябрьских 4,2%, число рабочих мест в экономике увеличилось максимально за 9 месяцев - на 256 тысяч.

"Мы ожидаем, что доллар укрепится примерно на 5% в ближайший год на фоне введения пошлин на импорт, а также более сильных по сравнению с другими странами темпов экономического роста в США", - говорится в обзоре экспертов Goldman.

Аналитики ожидают, что курс евро в паре с долларом опустится ниже паритета в ближайшие шесть месяцев, до $0,97 - уровня, которого он в последний раз достигал в 2022 году. Предыдущий прогноз Goldman для пары евро/доллар на шесть месяцев составлял $1,05.

По данным на 14:10 по Москве в понедельник, курс евро к американской валюте составляет $1,0197 по сравнению с $1,0255 на закрытие рынка в пятницу. За последний год евро подешевел на 6,9% к доллару.

Эксперты Goldman также ухудшили прогноз для фунта стерлингов в паре с долларом на ближайшие полгода - до $1,22 с $1,33. Курс британской валюты в понедельник опустился до $1,2103 - минимума с ноября 2023 года.

Аналитики видят возможность дальнейшего улучшения прогнозов для доллара в будущем. Это произойдет, в частности, в том случае, если американская экономика будет демонстрировать экономическую устойчивость, несмотря на введение импортных пошлин.

США Goldman Sachs ФРС DXY Дональд Трамп
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