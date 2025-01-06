Минфин США разрешил некоторые операции в сфере энергетики с новыми властями Сирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США сообщило, что выводит из-под санкций транзакции, необходимые для продажи или безвозмездной передачи энергоресурсов Сирии.

В опубликованной в понедельник генеральной лицензии Минфина отмечается, что разрешение касается транзакций, совершаемых с 8 декабря 2024 года. Лицензия действует до 7 июля 2025 года.

Согласно документу, разрешены любые операции "связанные с продажей, поставкой, хранением или с безвозмездной передачей энергоресурсов в Сирию". Речь идет о нефти, нефтепродуктах, газе, электроэнергии.

Кроме того, Минфин разрешил транзакции с сирийским Центробанком в тех случаях, когда речь идет о частных переводах денег в Сирию.

При этом министерство подчеркивает, что запрет на импорт в США нефти и нефтепродуктов из Сирии остается в силе.

Сохраняются и другие ограничения в отношении Дамаска, в том числе "на транзакции от лица властей России и Ирана". Также останется в силе запрет на транзакции, связанные с поставками из РФ и Ирана товаров, технологий, услуг.