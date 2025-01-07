Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства, сообщил американский Госдепартамент.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США мирного политического перехода под руководством и контролем сирийцев к инклюзивному, представительному и подотчетному правительству", - говорится в сообщении о беседе Блинкена с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Блинкен заявил о необходимости уважения всеми сторонами прав и основных свобод всех сирийцев, включая представителей меньшинств, и "предотвращения использования Сирии в качестве базы для терроризма".

Стороны также обсудили усилия по достижению соглашения о прекращения огня в секторе Газа, освобождению всех заложников, реализацию договоренностей о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном.

При этом Блинкен "подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки законных институтов безопасности Ливана, таких как Ливанские вооруженные силы и Силы внутренней безопасности", отметили в Госдепе.