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Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота

Мировые центробанки в ноябре закупили 53,4 т золота
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в ноябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 53,4 тонны.

"Если посмотреть на конец 2024 года, центральные банки по всему миру продолжали играть ведущую роль в спросе на золото, - отмечает аналитик WGC Кришан Гопол. - Ноябрь стал очередным месяцем закупок золота, центробанки, судя по имеющимся данным, в совокупности добавили 53 тонны к официальным запасам. Это продолжает тренд, наблюдавшийся в течение года: центробанки, в основном из развивающихся стран - оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности".

Крупнейшими покупателями золота в ноябре были Польша (21 тонна), Узбекистан (9 тонн), Индия (8,4 тонны), Казахстан (5,1 тонны). Как отмечает Гопол, впервые с апреля сообщил об увеличении запасов Китай (плюс 5 тонн). Также среди покупателей оказались Иордания (4,1 тонны), Турция (3 тонны), Чехия (1,6 тонны), Гана (1,2 тонны), Монголия и Мальта (менее тонны).

Основным продавцом золота был Сингапур (5,2 тонны). Также в декабре центробанк Финляндии сообщил о сокращении своего золотого запаса на 10%, до 44 тонн, продажа, скорее всего, прошла в том же месяце, отмечает WGC.

World Gold Council
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