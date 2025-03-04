Мировые центробанки в январе закупили 18,5 т золота

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в январе, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 18,5 тонны.

"Центробанки сохраняли активный интерес к золоту в январе, - отмечает аналитик WGC Марисса Салим. - Устойчивые закупки подчеркивают стратегическую роль золота в ЗВР, особенно в условиях, когда Центральным банкам приходится справляться с возросшими геополитическими рисками".

Центробанки развивающихся стран остаются самыми активными покупателями. В топ-3 в январе попали Узбекистан (закупил 8,1 тонны), Китай (5 тонн) и Казахстан (3,8 тонны). Также продолжают наращивать запасы Польша (3,1 тонны), Индия (2,8 тонны), Чехия (1,7 тонны), Катар (1,3 тонны) и другие.

Снизили свои золотые запасы в январе Россия (3,1 тонны), Иордания (3 тонны) и Киргизия (1,9 тонны).