Marks & Spencer отметил неопределенность перспектив на фоне роста квартальных продаж

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc увеличила продажи в третьем финансовом квартале, но отметила неопределенность перспектив экономического роста, динамики инфляции и процентных ставок, а также рост издержек на фоне повышения налогов.

Мировые продажи компании за 13 недель, завершившихся 28 декабря, выросли на 5,6% в годовом исчислении, до 4,064 млрд фунтов ($5,02 млрд).

В Великобритании и Ирландии продажи увеличились на 5,9%, до 3,886 млрд фунтов, а сопоставимые продажи - на 6,4%. Продажи продуктов питания повысились на 8,7% (сопоставимые - на 8,9%), а продажи одежды, товаров для дома и косметических средств - на 1% (1,9%).