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Marks & Spencer увеличила доналоговую прибыль в I финполугодии на 20%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила доналоговую прибыль в первом финансовом полугодии на 20%, выручку - на 6%.

Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль по итогам финполугодия, завершившегося 28 сентября, составила 391,9 млн фунтов стерлингов ($511,1 млн) по сравнению с 325,6 млн фунтов за аналогичный период предыдущего фингода. Консенсус-прогноз опрошенных LSEG Refinitiv аналитиков для этого показателя составлял 327 млн фунтов.

Доналоговая прибыль без учета разовых факторов повысилась на 17%, до 407,8 млн фунтов.

Выручка M&S выросла до 6,48 млрд фунтов с 6,13 млрд фунтов годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 6,43 млрд фунтов.

Выручка подразделения по продаже одежды и товаров для дома (Clothing & Home) увеличилась на 4,7%, продажи продуктов питания повысились на 8,1%.

В компании отмечают, что в первом финполугодии инфляция издержек оставалась высокой, существенно превышая инфляцию в целом, в то время как потребительская среда была неопределенной. В M&S ожидают, что подобная ситуация сохранится и во втором финполугодии.

По итогам первого финполугодия компания выплатит дивиденды в размере 1 пенса на акцию, как и годом ранее.

Акции M&S прибавляют в цене 5,5% в ходе торгов в Лондоне в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 48,6%.

Marks & Spencer
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