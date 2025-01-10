Airbus в 2024 году увеличил поставки на 4% до 766 самолетов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus в 2024 году поставил 766 гражданских самолетов 86 клиентам по всему миру.

Показатель вырос на 4% по сравнению с 2023 годом, когда поставки Airbus составили 735 самолетов.

В частности, в минувшем году компания отправила клиентам 75 узкофюзеляжных самолетов семейства A220 и 602 лайнера A320, а также 32 широкофюзеляжных самолета A330 и 57 лайнеров A350.

Поставки Airbus в 2024 году оказались чуть ниже собственных прогнозов компании, однако они по-прежнему существенно слабее показателя доковидного 2019 года (863 самолета).

Главный коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер заявил журналистам, что компания рассчитывает вернуться к доковидным уровням поставок "в обозримом будущем".

В минувшем году Airbus получила заказы на 878 самолетов, общий портфель заказов на конец декабря составлял 8,658 тыс. лайнеров.

Airbus опубликует финансовые результаты за 2024 год 20 февраля.

За последние 12 месяцев капитализация Airbus выросла на 6%.