China Airlines заказала у Boeing и Airbus самолеты на $11,9 млрд

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Тайваньская авиакомпания China Airlines Ltd. заказала 24 самолета у Boeing Co. и Airbus SE общей каталожной стоимостью $11,9 млрд.

Как говорится в сообщении компании, она разместила заказ на 10 широкофюзеляжных самолетов Airbus A350-1000 и на 10 лайнеров Boeing 777-9, а также на четыре грузовых Boeing 777-8.

Сейчас China Airlines использует самолеты Airbus A350 и Boeing 777 более ранних моделей. Авиапарк компании насчитывает более 80 самолетов.

Поставки новых самолетов, как ожидается, начнутся в 2029 году. Реальная стоимость сделки, скорее всего, будет ниже каталожной, поскольку авиакомпании обычно получают существенные скидки на крупные заказы.