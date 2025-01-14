BP прогнозирует снижение показателей в сегменте upstream в IV квартале

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания BP Plc ожидает, что объем производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в четвертом квартале снизится по сравнению с третьим, причем негативная динамика будет наблюдаться как в нефтяном, так и в газовом секторе.

Окончательная отчетность BP за минувший квартал будет опубликована 11 февраля.

Также на 11 февраля была запланирована презентация для инвесторов, однако это мероприятие было перенесено на 26 февраля из-за болезни главного исполнительного директора компании Мюррея Окинклосса. Как говорится в пресс-релизе, он перенес медицинскую операцию, от которой успешно восстанавливается и вернется к исполнению своих обязанностей в феврале.

Согласно предварительным оценкам BP, объемы продаж автомобильного топлива и рентабельность этого бизнеса в октябре-декабре будут ниже, чем тремя месяцами ранее, что объясняется сезонными колебаниями. Компания также ожидает "слабых показателей нефтетрейдингового бизнеса".

При этом компания ожидает зафиксировать сокращение показателя чистого долга на конец четвертого квартала по сравнению с предыдущим периодом. Объем неденежных списаний, как ожидается, составит $1-2 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация BP снизилась на 7%, до 68,2 млрд фунтов ($83,38 млрд).