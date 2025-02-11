Поиск

BP завершила IV квартал с чистым убытком

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Британская нефтяная компания BP Plc завершила четвертый квартал с чистым убытком, при этом скорректированная прибыль упала до минимума за 4 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре 2024 года составил $1,959 млрд по сравнению с прибылью в размере $371 млн, полученной за аналогичный период 2023 года.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) уменьшилась до $1,169 млрд с $2,991 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,3 млрд.

По итогам 2024 года BP сократила чистую прибыль до $381 млн против $15,239 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $8,915 млрд с $13,836 млрд.

Капиталовложения компании в четвертом квартале составили $3,7 млрд, по итогам всего прошлого года – $16,2 млрд.

Рыночная стоимость BP за последние три месяца выросла почти на 25%, тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил около 8%.

BP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Минсельхоз сообщил об увеличении господдержки молочной отрасли в 2024 году почти на треть

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% до 132,9 млрд рублей

Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд

Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд

Глава РСПП Шохин не ждет снижения ставки ЦБ раньше апреля

Brent подорожала до $76,15 за баррель

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

Глава Microsoft Сатья Надела возглавил список лучших CEO мира

Глава Microsoft Сатья Надела возглавил список лучших CEO мира

"Домодедово" выплатило купон по выпуску замещающих бондов-2028

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5838 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });