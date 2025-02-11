BP завершила IV квартал с чистым убытком

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Британская нефтяная компания BP Plc завершила четвертый квартал с чистым убытком, при этом скорректированная прибыль упала до минимума за 4 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре 2024 года составил $1,959 млрд по сравнению с прибылью в размере $371 млн, полученной за аналогичный период 2023 года.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) уменьшилась до $1,169 млрд с $2,991 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,3 млрд.

По итогам 2024 года BP сократила чистую прибыль до $381 млн против $15,239 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $8,915 млрд с $13,836 млрд.

Капиталовложения компании в четвертом квартале составили $3,7 млрд, по итогам всего прошлого года – $16,2 млрд.

Рыночная стоимость BP за последние три месяца выросла почти на 25%, тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил около 8%.