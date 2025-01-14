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Доходность 40-летних гособлигаций Японии обновила исторический максимум

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Доходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла исторического максимума на фоне ожиданий повышения ставок Банком Японии.

В ходе торгов во вторник показатель повысился на 3 базисных пункта, до 2,755%. Это самый высокий уровень с момента первого размещения 40-летних японских госбондов в 2007 году.

Доходность гособлигаций растет по всему миру в начале года из-за опасений по поводу высокой инфляции и увеличения бюджетных дефицитов. Кроме того, сильные показатели по американской экономике ослабляют ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Между тем инвесторы готовятся к возможному повышению процентных ставок Банком Японии в ближайшие месяцы. Рынок видит примерно 60%-ную вероятность повышения на ближайшем заседании и 83%-ную вероятность подъема к марту.

Заместитель председателя правления Банка Японии Риодзо Химино заявил, что регулятор, скорее всего, обсудит вопрос повышения ставки на январском заседании, которое состоится на следующей неделе. Он добавил, что динамика цен и инфляционных ожиданий в целом соответствует прогнозам ЦБ, однако внутренние и внешние риски никуда не делись.

Япония Банк Японии
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