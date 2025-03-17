Доходность 40-летних гособлигаций Японии поднялась до рекорда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла исторического максимума в преддверии очередного размещения госдолга с длинными сроками погашения, сообщает Bloomberg.

На торгах в понедельник показатель на короткое время поднимался до 3%, что является самым высоким уровнем с момента первого размещения 40-летних японских госбондов в 2007 году.

Доходность 30-летних гособлигаций достигла 2,63%, что стало рекордом с 2006 года.

Рост доходности поддерживают ожидания, что Банк Японии может в скором времени продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, в то время как правительство может увеличить госрасходы перед летними выборами.

"Спрос на облигации слаб относительно предложения, и есть опасения по поводу предстоящего аукциона 40-летних бондов", - отметил старший фондовый управляющий Resona Asset Management Такаси Фудзивара.

Аукцион состоится 27 марта.