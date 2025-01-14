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Минфин РФ 15 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26248

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 15 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 9 апреля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 4 июня 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
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