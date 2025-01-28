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Минфин 29 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26235 и 26238

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов 29 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26235 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщениях Минфина и "Московской биржи".

27 января, Минфин зарегистрировал семь дополнительных выпусков ОФЗ-ПД объемом до 50 млрд рублей каждый. Бумаги допвыпусков, в числе которых ОФЗ серии 26235 и ОФЗ серии 26238, будут доступны на аукционах с 29 января. Дата окончания их размещения - 31 декабря 2027 года.

Выпуск ОФЗ-ПД 26238 на 500 млрд рублей был зарегистрирован в июне 2021 года. Срок погашения бумаг - 15 мая 2041 года. Выпуск ОФЗ-ПД 26235 объемом 500 млрд рублей был зарегистрирован в октябре 2020 года. Срок погашения выпуска - 12 марта 2031 года.

Облигации серии 26235 с погашением 12 марта 2031 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 9-го купонного дохода - 19 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 5,9% годовых (1-й купон - 26,02 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 29,42 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 8-го купонного дохода - 4 июня 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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