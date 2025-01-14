Международные резервы РФ с 27 декабря по 3 января сократились на $1,8 млрд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 3 января составили $609,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 27 декабря международные резервы равнялись $611,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.