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Международные резервы РФ в декабре снизились на 1,2%, в 2024 году – выросли на 1,8%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в декабре 2024 года уменьшился на $7,418 млрд, или на 1,2%, до $609,068 млрд с $616,486 млрд, сообщил Банк России.

В 2024 году резервы увеличились на $10,476 млрд, или на 1,8%, с $598,592 млрд на 1 января 2024 года после роста в 2023 году на $16,603 млрд и снижения в 2022 году на $48,638 млрд.

Стоимость монетарного золота в резервах в декабре снизилась на $2,437 млрд, или на 1,2%, до $195,707 млрд. При этом доля золота в резервах за месяц не изменилась, на 1 января 2025 года она составила 32,1%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ Банк России
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