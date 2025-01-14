Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась в конце декабря до 21,69%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде декабря 2024 года снизилось до 21,69% с 22,28% во второй декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Декадное снижение этой индикативной ставки произошло впервые с середины октября.

Она во второй декаде ноября превысила действовавшую с 28 октября ключевую ставку ЦБ РФ и за следующие три декады увеличила отрыв от ключевой ставки до 1,28 процентного пункта (п.п.). Теперь она вернулась на уровень середины ноября, уменьшив почти вдвое (до 0,68 п.п.) превышение над ключевой ставкой, которая неожиданно для участников рынка была оставлена неизменной советом директоров регулятора при пересмотре в последний день второй декады декабря.

В третьей декаде декабря по сравнению со второй декадой снизились средние максимальные ставки для всех категорий вкладов по срочности.

Наибольшим было снижение самых коротких вкладов - на срок до 90 дней (на 0,80 п.п., до 19,83% годовых) и от 91 до 180 дней - на 0,76 п.п., до 20,95%.

Ставка по самым долгосрочным депозитам - на сроки более года - за декаду снизилась на 0,59 п.п., до 20,01%, она немного превышает ставку при размещении средств на самые короткие сроки.

Только ставка для депозитов на срок от полугода до года превышала в конце 2024 года ключевую ставку, она уменьшилась на 0,46 п.п., до 21,34%.

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росбанка, Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.