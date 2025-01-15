Поиск

Brent подорожала до $80,03 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели.

К 8:14 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,14%) - до $80,03 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $1,09 (1,4%), до $79,92 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,23 (0,3%) - до $77,73 за баррель. Накануне контракт подешевел на $1,32 (1,7%), до $77,50 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.

"Китай и Индия, до сих пор являвшиеся главными покупателями российской нефти, вынуждены искать альтернативные источники поставок, чтобы не нарушать санкции США. Индийские НПЗ, по сообщениям СМИ, уже отказываются принимать поставки нефти из России", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Commerzbank также полагает, что ужесточение санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана при Дональде Трампе может еще сильнее сократить предложение нефти на мировом рынке, тем самым развеяв опасения избытка поставок.

API Brent WTI Иран Китай США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россельхознадзор отметил рост импорта яиц в 2024 году в 1,6 раза

Проблемную кузбасскую шахту "Инская" может выкупить китайская компания

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год до $74,31/баррель

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5700 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2097 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе237 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });