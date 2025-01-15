Brent подорожала до $80,03 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели.

К 8:14 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,14%) - до $80,03 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $1,09 (1,4%), до $79,92 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,23 (0,3%) - до $77,73 за баррель. Накануне контракт подешевел на $1,32 (1,7%), до $77,50 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.

"Китай и Индия, до сих пор являвшиеся главными покупателями российской нефти, вынуждены искать альтернативные источники поставок, чтобы не нарушать санкции США. Индийские НПЗ, по сообщениям СМИ, уже отказываются принимать поставки нефти из России", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Commerzbank также полагает, что ужесточение санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана при Дональде Трампе может еще сильнее сократить предложение нефти на мировом рынке, тем самым развеяв опасения избытка поставок.