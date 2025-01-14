Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после роста до максимумов с августа по итогам предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,49 (0,6%) до $80,52 за баррель. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,25 (1,6%) до $81,01 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,39 (0,49%) до $78,43 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $2,25 (2,9%) до $78,82 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на максимуме с 26 августа, WTI – с 12 августа.

Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров.

"Неопределенность в отношении того, какие последствия будут иметь эти санкции, будет поддерживать цены на нефть", - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон, добавив, что теоретически они могут угрожать поставкам около 700 тыс. баррелей в сутки.

Также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.