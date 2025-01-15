Поиск

Китайский ЦБ влил в финсистему близкий к рекордному объем ликвидности

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая 15 января влил в финансовую систему близкий к рекордному объем средств.

Чистый объем вливаний в рамках семидневных операций обратного РЕПО составил 958,4 млрд юаней ($131 млрд). Как отмечает Bloomberg, это второе по величине значение с момента начала отслеживания данных в 2004 году. Ставка по этим операциям оставлена на уровне 1,5% годовых.

В последние месяцы НБК изменил подход к денежно-кредитной политике, сократив использование программы среднесрочного кредитования (MLF), как основного инструмента, и начал активнее применять именно семидневные операции обратного РЕПО для регулирования стоимости заимствований на рынке.

В январе истекает срок погашения выданных в рамках MLF кредитов на сумму порядка 955 млрд юаней.

"Вливания направлены на то, чтобы компенсировать последствия истечения срока действия кредитов в рамках MLF, пикового сезона налогов, а также покрыть спрос на денежные средства перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю и сохранить достаточный объем ликвидности в финсистеме", - говорится в сообщении НБК.

Новый год по Лунному календарю в КНР будет отмечаться с 28 января по 4 февраля.

Ранее на этой неделе нехватка ликвидности привела к подъему ставок семидневных межбанковских кредитов до максимумов более чем за год.

Китай НБК Новый год MLF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Французский Natixis закрыл сделку по продаже дочернего российского банка

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россия готова поставлять Вьетнаму нефть и СПГ

Россельхознадзор отметил рост импорта яиц в 2024 году в 1,6 раза

Проблемную кузбасскую шахту "Инская" может выкупить китайская компания

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год до $74,31/баррель

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне17 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5700 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2097 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });