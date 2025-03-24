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Народный банк Китая отказался от фиксированной ставки по MLF

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) 25 марта выдаст кредиты сроком на год на общую сумму 450 млрд юаней ($62,03 млрд), сообщил регулятор.

С учетом того, что в марте истекает срок погашения кредитов на 387 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 63 млрд юаней.

Обычно НБК сообщал о размерах вливаний в рамках MLF уже постфактум.

Если раньше ставка по таким кредитам была фиксированной, то с этого месяца фиксированным будет их размер, а ставки будут определяться исходя из заявок банков.

Изменения позволят лучше удовлетворить разноплановые потребности фининститутов и поддерживать ликвидность в банковской системе на достаточном уровне, заявил центробанк.

Таким образом, регулятор пытается снизить роль ставки MLF, которая прежде считалась основной. В прошлом году он упростил систему ставок, сделав основной ставку по семидневным операциям обратного РЕПО.

НБК Народный банк Китая Китай MLF
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