МЭА отметило сокращение экспорта нефти из России в декабре на 0,5% к ноябрю

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в декабре 2024 года снизился на 40 тысяч баррелей в сутки к ноябрю (0,5%) - до 7,33 млн б/с, при этом доходы увеличились на $410 млн (2,8%) - до $15,1 млрд, говорится в отчете МЭА.

По сравнению с декабрем 2023 года продажи снизились на 720 тысяч б/с, а доходы продемонстрировали падение на $1,4 млрд.

Продажа нефти в декабре снизилась на 250 тысяч б/с к ноябрю - до 4,59 млн б/с, а выручка от ее реализации упала на $130 млн - до $9,44 млрд. Нефтепродуктов было экспортировано на 210 тысяч б/с больше - 2,74 млн б/с, что принесло выручку в $5,62 млрд (на $550 млн больше, чем в ноябре).

Добыча нефти в России в декабре снизилась на 40 тысяч б/с - до 9,2 млн б/с, подсчитали в МЭА.

Предварительные данные за 2024 год показывают снижение нефтяного экспорта на 350 тысяч б/с к 2023 году, из которых поставки нефти снизились на 125 тысяч б/с, нефтепродуктов - на 225 тысяч б/с., в то время как поставки нефти и нефтепродуктов увеличились в Турцию (+100 тысяч б/с), а экспорт на Ближний Восток и в Европу сократился на 190 тысяч б/с и 220 тысяч б/с соответственно. В снижении экспорта нефтепродуктов доминировали газойль (-87 тыс. б/с), вакуумный газойль (-78 тыс. б/с), бензин (-47 тыс. б/с) и нафта (-35 тыс. б/с).

Общие доходы от экспорта выросли на $3,8 млрд - до $192 млрд в 2024 году (рост примерно на 2%), при этом выручка от продажи нефти выросла на $4,5 млрд, а от реализации нефтепродуктов - снизилась на $0,8 млрд.

"Новые санкции США (введены 10 января - ИФ) направлены на существенное сокращение экспортной выручки российского нефтяного сектора. Заблокировано более 180 судов, включая почти 160 танкеров, которые перевозили более 1,6 млн б/с российской нефти в 2024 году, что составляет около 22% российского морского экспорта. Они могут существенно нарушить цепочки поставок и распределения российской нефти. Ограничения в отношении крупных проектов (...) и иностранных нефтесервисных услуг (включая американские компании, которые продолжали работать в России) может повлиять на добычу", - отмечает МЭА.

Экспорт также пострадает от сокращения танкерного флота, принадлежащего таким компаниям, как "Совкомфлот", отмены страхования перевозок, ограничений в отношении доминирующих трейдеров российской нефти, пишет МЭА, которое пока не может определить влияние новых санкций на рынок нефти.

"На данный момент мы оставляем наш прогноз поставок из России без изменений и будем обновлять его по мере развития ситуации", - говорится в отчете.