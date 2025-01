США объявили масштабный пакет санкций против российской нефтянки. Обобщение

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - США в преддверии смены администрации в Вашингтоне объявили масштабный пакет ограничений против нефтегазового сектора российской экономики, включающий первые блокирующие санкции в отношении крупнейших ВИНК, а также меры против отдельных добывающих проектов, флота, страховых компаний, топ-менеджеров и др.

ГПН, "Сургутнефтегаз", Оператор "Восток Ойла", "Русгазальянс"

Как сообщило в пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), в SDN List включены "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" . Различные ограничения в отношении крупнейших российских нефтяных компаний действуют уже давно, но блокирующие санкции против ВИНК введены впервые.

К санкциям против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" присоединилась и Великобритания.

OFAC выпустила традиционные в таких случаях лицензии на сворачивание операций с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом" и выход из их ценных бумаг на срок до 27 февраля 2025 года (такой же дедлайн - у британской лицензии).

Также под санкциями США отныне находится целая группа дочерних компаний "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" . Прямо поименованы в SDN List "Газпромнефть-Московский НПЗ" , "Газпромнефть Омский НПЗ", "Газпромнефть шельф", "Газпромнефть Аэро", "Газпромнефть Битумные материалы", "Газпромнефть Хантос", Gazpromneft Lubricants Ltd, "Газпромнефть Ноябрьск", "Газпромнефть Оренбург", "Газпромнефть -Технологические партнерства", "Газпромнефть Восток", "Газпромнефть Ямал", "Газпромнефть Заполярное", "Газпромнефть Региональные продажи", "Газпромнефть Таджикистан", Gazprom Neft International SA, "Газпромнефть Казахстан", "Газпром нефть Азия" (Киргизия), "Мунай мырза" (Киргизия), КИНЕФ (Киришский НПЗ - ИФ), "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт", а также Сургутнефтегазбанк.

При этом OFAC подчеркивает, что все компании, прямо или косвенно подконтрольные "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу" , считаются субъектами блокирующих санкций, даже если их названий в списке нет.

В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS, о риске введения американских санкций против которой президент Сербии Александр Вучич говорил в конце декабря. Белград в связи с этим уже начал переговоры с заинтересованными сторонами, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%, отмечал он. NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, cеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Помимо "Газпром нефти" , "Сургутнефтегаза" и связанных с ними структур, под санкции подпали "РН-Ванкор" (оператор флагманского проекта "Роснефти" - "Восток Ойл"), СП "Газпрома" и "РусГазДобычи" - "Русгазальянс" (оператор разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе РФ), а также ООО "УДС Нефть" (входит в структуру "УДС Групп", распоряжается рядом участков в Пермском крае, Удмуртии, Башкортостане, ХМАО, ЯНАО, Оренбургской, Саратовской и Самарской областях).

Санкции наложены также на АО "Газпром шельфпроект", занимающееся оказанием услуг при реализации морских нефтегазовых проектов, АО "Ачимгаз" (по последним публиковавшимся данным - СП ООО "Газпром добыча Уренгой" и германской Wintershall Dea GmbH), ООО "Лаявожнефтегаз" (СП "Газпрома" с "ЛУКОЙЛом" в Ненецком автономном округе).

"Санкционная" отрасль

Отныне принадлежность к энергетическому сектору экономики РФ является достаточным основанием для введения санкций в отношении любого лица по исполнительному указу №14024 - соответствующий документ подписан министром финансов Джанет Йеллен. Указ №14024 вышел в апреле 2021 года, в первой версии как "санкционные" были зафиксированы технологический и оборонный сектора экономики, при этом список "токсичных" отраслей изначально был открытым, впоследствии к нему добавились, например, финансовые услуги.

"Сегодняшние решения усиливают санкционный риск, связанный с торговлей российской нефтью, включая судоходство и финансовое содействие экспорту российской нефти", - заявила Йеллен, процитированная в релизе Минфина США.

Одновременно OFAC выпустил обновленную версию лицензии №8, которая разрешала транзакции в сфере энергетики с подсанкционными российскими банками (распространяется на Сбербанк , ВТБ , ВЭБ , Альфа-банк, Совкомбанк , банк "Зенит" , банк "Санкт-Петербург" , а также НКЦ и ЦБ РФ). Эта лицензия неоднократно продлевалась, и 30 октября 2024 года OFAC пролонгировал ее на очередные полгода - до 30 апреля 2025 года. Теперь срок ее действия сокращен - лицензия истечет 12 марта. Этот шаг призван "дополнительно сократить" возможность получения Россией доходов от энергетического сектора, сказано в релизе.

СПГ

США внесли в санкционный список среднетоннажный завод "Газпрома" по сжижению природного газа на побережье Балтики. Речь идет о компании ООО "Газпром СПГ Портовая". Cреднетоннажный завод на компрессорной станции "Портовая" в 2023 году произвел 1,385 млн тонн СПГ, в 2022 году - 0,403 млн тонн.

Также санкции введены в отношении балтийского среднетоннажого производства ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка ).

Страховщики

В SDN List также включены "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" , уже находящиеся под британскими санкциями: они, как говорится в сообщении, страхуют танкеры, перевозящие российские нефтепродукты.

Лицензия на сворачивание операций с "Ингосстрахом" выпущена на срок до 27 февраля 2025 года.

Логистика и сбыт

Обширное пополнение SDN List произошло в сегменте логистики и сбыта: в санкционный список добавлены многочисленные суда и нефтетрейдеры.

В частности, OFAC идентифицировало 69 судов "Совкомфлота" , включая 54 нефтетанкера и четыре СПГ-танкера (а в отношении самой компании расширен перечень оснований для включения в санкционный список). За "поддержку" "Совкомфлота" в санкционный список внесены зарегистрированные в ОАЭ Fornax Ship Management FZCO и Stream Ship Management FZCO, а также связанные с ними танкеры.

Под санкции также подпали суда компании "Газпромнефть Марин Бункер", компания "Роснефтефлот" и ее суда, судоходные компании Argo Tanker Group, Sunor, RPK Nord, LK Volga. Всего санкционные ограничения распространены на более чем 180 судов.

Кроме того, Минфин включил в санкционный список зарегистрированную в ОАЭ компанию Black Pearl Energy Trading LLC (Black Pearl), которая, по информации ведомства, с 2023 года была крупным трейдером российской нефти, продавая ее в том числе и с нарушением "ценового потолка" в $60 за баррель. Как говорится в заявлении, с 2023 года Black Pearl, вероятно, продала российских нефти и нефтепродуктов на сумму более чем $2 млрд. В деятельность Black Pearl через АО "Центр эксплуатационных услуг" могло быть вовлечено российское правительство, утверждает американский Минфин. В санкционный список на основании утверждений о связи с Black Pearl также включены Денис Дерюшкин, Александр Немировский, компания Conmar Maritime DMCC (ОАЭ), гражданин Латвии Алексей Халявин (Aleksejs Halavins), а также близкие ему International Marine Management FZE и Conrad Management Company LLC FZ (ОАЭ), Lule One Services Inc, Lathyrus Shipping 22 Company, Fulda Shipping Co (Либерия).

Также в санкционный список попали еще девять компаний из ОАЭ и Гонконга, которые якобы осуществляли поставки российской нефти и нефтепродуктов: семь из ОАЭ - Arctos Shipping And Trade DMCС, Demex Trading Limited DMCC, Eterra Crude Oil Abroad Trading LLC, Marion Commodity DMCC, Marsa Energy Trading DMCC, Pratum Oil Trading LLC, Zion Trade Limited и две из Гонконга - Guron Trading Limited и Sunrise X Trading Co.

Нефтесервис

США также утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ. Он вступит в силу с 27 февраля.

Кроме того, страна внесла в SDN-List более 30 российских компаний из этого сегмента. Под ограничения подпали такие крупные подрядчики, как АО "Технологии ОФС" - собственник бывших активов Baker Hughes в РФ, ООО "Энергия Нефтегазового сервиса" (ЭНГС) - бывшее российское подразделение нефтесервисной Eriell, а также две структуры татарстанского нефтесервисного холдинга "Таграс" - его дивизион по поиску и разведке полезных ископаемых ООО "ТНГ-Групп" и ООО "ЛениногорскРемСервис" - подразделение "Таграс-РС", специализирующееся на бурении скважин и ГРП.

Кроме того, в SDN List включены нефтесервисные подразделения российских ВИНК. Санкции введены против ряда структур "Роснефти" : ООО "Таймырбурсервис", "РН-Бурение", "РН-ГРП" (отвечает за увеличение продуктивности скважин) и ООО "РН Сервис" (отвечает за ремонт). Ограничения также распространены на ООО "Вэллтех". Согласно данным ЕГРЮЛ, 51% компании через ООО "ЭКТО" контролирует сын основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Юсуф, а 49% принадлежит самой нефтекомпании через ее "дочку" "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". Под санкциями теперь и АО "Газпром шельфпроект", оказывающее услуги при реализации морских нефтегазовых проектов.

Среди других нефтесервисных компаний, подпавших под санкции, значатся ООО "Нафтагаз-Бурение" (основная производственная структура группы "Нафтагаз"), ООО "Петро Велт Технолоджис" (PeWeTe) и входящее в его группу ООО "КАТКонефть", крупный буровой подрядчик "НОВАТЭКа" АО "Инвестгеосервис" (ИГС), производитель оборудования для заканчивания скважин ООО "ТСС", входящее в структуру "Башнефтегеофизики" ООО "Центр научно-исследовательских и производственных работ".

Также в SDN-List включены сервисные подрядчики ООО "ФракДжет Волга", ООО "Пакер Сервис", ООО "Атлас ННБ", ООО "Гольфстрим", ООО "Аргос", АО "Самотлорнефтепромхим", ООО "Ньютех Велл Сервис", ООО "Сервис Пром Комплектация", АО "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин", ООО "Ветеран", ООО "ТехнРайз", ООО "Денкарс", ООО "НПП Бурение", ООО "Ойл сервис гарант".

Персоналии

Под персональными санкциями с 10 января находится и целая группа топ-менеджеров российского нефтегазового сектора.

В частности, в SDN List попали глава "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев, CEO "Газпром нефти" Александр Дюков, Наиль Маганов ( "Татнефть" ), Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть"), Владимир Чернов ( "Башнефть" ). Кроме того, к перечисленным лицам добавлен упомянутый выше сооснователь и владелец нефтесервисной компании "Вэллтех" Юсуф Алекперов.

В отношении генерального директора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова, который был включен в SDN List еще в 2018 году, добавлены основания для ог8раничительных мер - за принадлежность к энергетическому сектору экономики РФ и поддержку правительства, на которое наложены санкции США или которое нарушает условия поставок энергоресурсов в Европу и Азию.

США также санкционировали ряд чиновников российского Минэнерго: замминистра Романа Маршавина (координирует деятельность по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса), замминистра Эдуарда Шереметцева (курирует вопросы цифровой трансформации), главу департамента угольной промышленности Петра Бобылева, главу департамента международного сотрудничества Дмитрия Семенова, директора департамента развития газовой промышленности Артема Верхова и главу департамента по реализации специальных проектов Вадима Павлова.