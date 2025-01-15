Цены на нефть продолжают слабо расти после отчета МЭА, Brent у $80 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Нефть незначительно дорожает днем в среду, инвесторы оценивают ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) и сигналы сокращения нефтяных резервов в США по итогам предыдущей недели.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 по московскому времени повысились на 3 цента, до $79,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 4 цента, до $77,54 за баррель.

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырос на 935 тыс. баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном отчете МЭА. Месяцем ранее ожидался рост на 843 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 92 тыс. б/с.

Тем временем агентство ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 25 тыс. б/с: с 1,08 млн б/с до 1,055 млн б/с. Изменения обусловлены пересмотром ожиданий по спросу в 2024-2025 годах. Увеличение спроса в текущем году, по мнению МЭА, поддержат улучшение экономических перспектив для развитых стран, а также более низкие цены на нефть. Свыше половины прироста придется на Китай, Бразилию и Индию.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 по Москве в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.