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МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2024 году на 92 тыс. б/с

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно 2023 года вырос на 935 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 843 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 92 тыс. б/с.

Ожидания МЭА по прогнозу роста мирового спроса на нефть в 2025 году снизились на 25 тыс. б/с: с 1,08 млн б/с до 1,055 млн б/с.

Изменения обусловлены пересмотром ожиданий по спросу в 2024-2025 годах. В прошлом году он составил 102,9 млн б/с (предыдущая оценка - 102,81 млн б/с), а в 2025-м вырастет до 103,96 млн б/с (оценка в ноябре - 103,88 млн б/с).

Аналитики агентства отмечают, что корректировка прогноза для 2024 года объясняется более сильным, чем ожидалось, спросом в четвертом квартале - на 1,5 млн б/с. По их мнению, это вызвано комфортными ценами на топливо, ростом активности нефтехимических предприятий в США, а также похолоданием в северной части полушария.

Прирост в 2025 году в 1,055 млн б/с будет поддержан улучшением экономических перспектив для развитых стран, а также более низкими ценами на нефть. Свыше половины прироста придется на Китай, Бразилию и Индию.

МЭА Китай США
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