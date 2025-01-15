Wells Fargo в IV квартале увеличил чистую прибыль на 47%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль более чем на 47%, однако выручка снизилась на 0,5% и не оправдала прогноз экспертов.

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в октябре-декабре составила $5,079 млрд, или $1,43 в расчете на акцию, по сравнению с $3,446 млрд, или $0,86 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Между тем выручка сократилась до $20,278 млрд против $20,478 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал прибыль на уровне $1,35 на акцию при выручке в $20,58 млрд.

Чистый процентный доход банка в прошедшем квартале уменьшился на 7,3% и составил $11,836 млрд (при ожидавшихся экспертами $11,74 млрд), непроцентные доходы выросли на 10,8% - до $8,542 млрд.

Объем отчислений в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам снизился на 14,6% - до $1,095 млрд. Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 31 декабря составлял 11,1% по сравнению с 11,4% годом ранее. Средняя рентабельность капитала (ROE) подскочила до 11,7% с 7,6%.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания потребителей и малого бизнеса в октябре-декабре сократилась на 6% - до $8,98 млрд. Доходы от ипотечного кредитования выросли на 1,8%, в сегменте кредитных карт - на 3%, в то время как поступления от автокредитования упали на 21%.

Подразделение, занимающееся обслуживанием корпоративных клиентов, снизило выручку на 6% - до $3,171 млрд. В сегменте управления состояниями она поднялась на 8% и составила $3,958 млрд.

Инвестиционное подразделение зафиксировало сокращение выручки на 3% - до $4,613 млрд. В том числе доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью уменьшился на 4,6% (до $1,122 млрд), от операций с акциями - на 15,8%, до $385 млн.

Банк в четвертом квартале выкупил 57,8 млн своих акций на сумму около $4 млрд, говорится в отчетности.

Wells Fargo ожидает по итогам 2025 года повышения чистого процентного дохода на 1-3%.

Котировки акций Wells Fargo в ходе предварительных торгов в среду растут на 3,3%. Рыночная стоимость банка за последние три месяца увеличилась на 11,4% (до $237 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,5%.