JPMorgan увеличил выручку в IV квартале на 11%, лучше прогнозов

Годовая прибыль банка оказалась рекордной

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в четвертом квартале 2024 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль банка выросла до $14,01 млрд с $9,31 млрд годом ранее. Показатель в расчете на акцию увеличился до $4,81 с $3,04 годом ранее.

Квартальная выручка JPMorgan повысилась на 11% в годовом выражении, до $42,77 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на акцию на уровне $4,09 и выручку в размере $41,9 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале уменьшился на 3%, до $23,5 млрд. Непроцентные доходы выросли на 29% - до $20,3 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по ссудам в четвертом квартале сократились на 5% и составили $2,63 млрд по сравнению с $2,76 млрд годом ранее.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в октябре-декабре повысилась на 1% - до $18,36 млрд, чистая прибыль снизилась на 6%, до $4,52 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) увеличилась на 18%, до $17,6 млрд, чистая прибыль - на 59%, составив $6,64 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью повысился на 20% и составил $5 млрд, от операций с акциями - на 22%, до $2 млрд. Доход в сфере инвестиционно-банковских услуг поднялся на 46%, до $2,6 млрд.

Подразделение JPMorgan в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, увеличило выручку на 13%, до $5,78 млрд, чистая прибыль выросла на 25%, до $1,52 млрд. Объем активов под управлением банка вырос на 18% - до $4 трлн.

Квартальная выручка в сегменте обслуживания коммерческих организаций увеличилась на 13%, до $2 млрд, чистая прибыль составила $1,34 млрд против убытка в $875 млн годом ранее.

JPMorgan Chase был основан в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. В его штате более 300 тысяч человек.