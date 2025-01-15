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Банк Goldman Sachs увеличил чистую прибыль в IV кв. более чем вдвое

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем вдвое, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Goldman, чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,92 млрд, или $11,95 в расчете на акцию, по сравнению с $1,87 млрд, или $5,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $8,21 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs увеличилась на 23%, до $13,87 млрд при среднем прогнозе экспертов в $12,36 млрд.

Goldman Sachs
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