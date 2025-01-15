Citigroup завершил IV квартал с чистой прибылью и увеличил выручку на 12%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, завершил четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью, выручка выросла на 12,3%.

В октябре-декабре чистая прибыль банка составила $2,856 млрд, или $1,34 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,839 млрд, или $1,16 на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до $19,518 млрд против $17,440 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль банка на уровне $1,22 на бумагу при выручке в $19,51 млрд.

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